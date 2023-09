Jovem de 18 anos desaparece no Rio Aquidauana

Rio Aquidauana / O Pantaneiro

Na tarde do último domingo (17), o Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana recebeu chamado de emergência informando o desaparecimento de um jovem de 18 anos nas águas do Rio Aquidauana. A equipe de resgate iniciou os procedimentos para localizar o desaparecido e buscas seguem em andamento.

Conforme informações preliminares, o jovem estava acompanhado de outras pessoas, enquanto se banhavam no rio e, em um momento de distração, perceberam a ausência do amigo. Com isso, solicitaram ajuda do Corpo de Bombeiros, através do número 193.

O Corpo de Bombeiros mobilizou uma equipe para resgate, que se dirigiu para o trecho do rio Aquidauana, próximo da Vila 40, onde as informações diziam que o jovem teria desaparecido. As operações de busca estão em andamento, e os bombeiros empregam todos os recursos necessários para localizar o jovem o mais rápido possível.

Até o momento, não há informações detalhadas sobre as circunstâncias do desaparecimento, e a família e amigos aguardam ansiosamente por notícias positivas. A equipe de resgate pede que a população se mantenha informada e colabore com informações caso tenha qualquer detalhe que possa auxiliar nas buscas.