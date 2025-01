Jovem de 18 anos morre afogado no Rio Aquidauana

Imagem ilustrativa do Rio Aquidauana, em Rochedo, onde rapaz desapareceu. (Foto: Reprodução)

Diego Moacyr, de 18 anos, morreu vítima de afogamento na tarde de terça-feira (31/12), no Rio Aquidauana, em Rochedo. De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem estava na cidade desde o dia 26 de dezembro, hospedado na casa de parentes.

O incidente ocorreu por volta das 15h, quando Diego entrou no rio acompanhado de outras pessoas. Em determinado momento, ele se afastou para o meio do rio e começou a se afogar. Testemunhas relataram que tentaram socorrê-lo, mas, devido à profundidade do local, não conseguiram evitar a tragédia. O jovem escapou das mãos das pessoas que tentavam ajudá-lo e acabou se afogando.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada imediatamente e iniciou os trabalhos de busca. No entanto, foi apenas na manhã desta quarta-feira (1°) que os militares conseguiram localizar o corpo de Diego.

Após a recuperação do corpo, ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande para a realização de exames. A tragédia abalou os familiares e amigos do jovem, que estavam na cidade para as festividades de fim de ano.