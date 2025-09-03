Acessibilidade

03 de Setembro de 2025 • 18:42

Cidades

Jovem de Bodoquena representará o Brasil em festival de cinema em Paris

Evento internacional destaca cultura e resistência das mulheres indígenas Kadiwéu

Redação

Publicado em 03/09/2025 às 15:33

Jovem indígena Samy Ferraz Fernandes / Divulgação

A jovem indígena Samy Ferraz Fernandes, representante do povo Kadiwéu e moradora de Bodoquena, foi convidada para participar do Festival do Cinema Brasileiro em Paris, um dos mais prestigiados eventos culturais da Europa. A participação está marcada para o dia 15 de setembro, no tradicional Cinéma L’Arlequin, na capital francesa.

Samy integrará o painel intitulado “Rencontre avec deux femmes Kadiwéu : récits de vie et résistances” (“Encontro com duas mulheres Kadiwéu: relatos de vida e resistências”), um momento de diálogo e reflexão que antecede as exibições dos filmes do festival. A atividade tem como foco valorizar a trajetória e a resistência das mulheres indígenas, ampliando a presença do povo Kadiwéu em espaços internacionais de cultura e debate.

“É uma oportunidade muito importante para mostrar nossa cultura, nossa luta e levar o nome de Bodoquena para o mundo”, destacou Samy, que dividirá o espaço com Benilda Kadiwéu, conhecida como Examelexe, outra importante liderança indígena.

A prefeita de Bodoquena, Girleide Rovari, celebrou a participação da jovem no evento internacional.

“Estamos muito felizes e orgulhosos por ver uma filha de Bodoquena ocupando um espaço de tanta relevância. Esse reconhecimento é um reflexo da força da nossa gente e da riqueza cultural do nosso município”, afirmou.

A presença de Samy no festival não apenas fortalece o protagonismo das mulheres indígenas, mas também evidencia o papel fundamental dos povos originários na construção da identidade cultural brasileira. Além disso, coloca Bodoquena em destaque no cenário cultural internacional, abrindo portas para novos intercâmbios e iniciativas de valorização da diversidade.

O Festival do Cinema Brasileiro em Paris é realizado anualmente e reúne produções nacionais, debates, encontros e atividades paralelas que promovem o diálogo entre culturas e a difusão da cinematografia brasileira no exterior.

