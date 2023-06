Jovem de MS é encontrada sem a cabeça no Mato Grosso

Coxim agora

Karolayne Cristina do Nascimento Neves, de 22 anos, foi encontrada morta dentro de uma vala na Comunidade Santa Clara, na cidade de Conquista D´Oeste, no Estado de Mato Grosso. Natural de Coxim, ela estava desaparecida desde o dia 26 do mês passado.

Conforme o Coxim Agora, o corpo da vítima foi encontrado na última quinta-feira (15) por um trabalhador que passava pelo local e teria visto um dos braços da jovem para fora do buraco, assustado ele acionou a Polícia Militar. O corpo da vítima estava em avançado estado de decomposição.

Após desenterrar o corpo da jovem, foi constatado que ela estava sem a cabeça e com os pés amarrados, além disso, não portava nenhum documento de identificação. O corpo de Karolayne foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade e somente após um exame de DNA foi possível sua identificação.

A Polícia Civil de Conquista D´Oeste trabalha para identificar e prender o autor do homicídio.