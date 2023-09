Jovem desaparece em rio de Sonora após tentar tirar foto

Buscas na região continuam / Divulgação

Um jovem de 26 anos está desaparecido após cair no Rio Corrente, em Sonora. O Corpo de Bombeiros realiza buscas na região neste sábado, 2.

De acordo com o boletim de ocorrência, três amigos seguiam de Juína, no Mato Grosso, com destino a Cascavel, no Paraná, entretanto, pararam paga tirar fotos e lavar os pés próximo ao Rio Corrente.

As testemunhas relatam que o rapaz escorregou, começou a se afogar. Um segundo amigo entrou na água para tirar a vítima, mas também passou a se afogar. Então, o terceiro pulou na água e conseguiu resgatar o segundo rapaz. Já o jovem foi levado pela correnteza.

As buscas continuam na região.