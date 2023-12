Jovem fica com ferimentos graves após acidente em Dourados

Acidente deixou uma vítima / Dourados Informa

Um jovem de 25 anos ficou gravemente ferido ao ser atropelado por uma SUV Toyota SW4 que desrespeitou a preferencial na noite dessa segunda-feira, 4, em Dourados.

Segundo informações do site Dourados Informa, a SW4 era conduzida por homem de 42 anos, morador no distrito de Itahum. A vítima seguia pela avenida, no sentido Jardim Flórida-centro, quando foi atingido pela camioneta, que seguia no sentido sul-norte.

O motociclista ficou embaixo da SW4 e os bombeiros tiveram que usar um macaco hidráulico para retirá-lo. Ele foi socorrido Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital da Vida em estado gravíssimo.