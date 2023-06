Jovem morre após carro bater em árvore na rodovia de Deodápolis

Acidente deixou uma vítima / Nova Notícias

Matheus Luiz da Silva, de 20 anos, morreu e outras duas ficaram feridas na madrugada deste domingo, dia 4, em um acidente de carro na região de Deodápolis.

Conforme o site Nova Notícias, a vítima seguia no banco dianteiro de um VW Gol pela estrada da 15° linha sentido Deodápolis – Vila União. O condutor perdeu o controle de direção, saiu da pista e colidiu com árvores de eucaliptos próximas à pista.

Matheus morreu e as outras duas vítimas, de 48 e 28 anos respectivamente, foram socorridas pela Defesa Civil de Deodápolis.

Devido o impacto com as árvores, o carro teve grandes danos. A Polícia apura as causas do acidente. Uma equipe do núcleo de perícias esteve no local para realizar os trabalhos de praxe.