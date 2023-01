Jovem morre após ser atropelado e família busca informações do motorista

Jovem morreu após ser atropelado / Redes Sociais

A família do jovem que morreu na Santa Casa de Campo Grande após ser atropelado busca informações do motorista. Luiz Gustavo Biazzi Tomicha, de 20 anos, faleceu na tarde dessa segunda-feira (16), na Santa Casa de Campo Grande. Ele foi atropelado enquanto caminhava em uma das ruas do bairro Santa Emília.

Conforme o TopMídia, o condutor atropelou o rapaz que andava pela avenida Gen. Alberto Carlos Mendonça Lima. Ele ainda bateu em um poste de energia elétrica, mas conseguiu fugir logo em seguida sem prestar socorro. O acidente ocorreu na última sexta-feira (13).Luiz Gustavo ficou em coma, mas não resistiu.

Vídeo:

Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro modelo VW Gol, modelo G5, de cor preta, passa pela avenida em alta velocidade e atropela o rapaz, que estava indo a pé para a casa após visitar a namorada.

Luiz foi atropelado a uma distância de duas quadras de sua casa, caminho que fazia praticamente todos os dias.