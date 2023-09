Jovem que desapareceu no Rio de Janeiro é encontrado 6 meses depois, em Miranda

Com o apoio da Prefeitura Municipal de Miranda, Allan Almeida, desaparecido da família desde janeiro deste ano foi encontrado no fim de agosto. O jovem é natural de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro.

Conforme anunciado pela prefeitura, Allan tem problemas psiquiátricos e, sem seus medicamentos, desapareceu da família no mês de janeiro. Desde então, seus familiares iniciaram uma peregrinação, que perpassou programas de televisão locais do Rio de Janeiro, postagens em redes sociais e demais outras ferramentas para tentar localizar Allan.

À prefeitura, Allan diz que chegou em Miranda pegando carona e caminhando, já na cidade foi acolhido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com apoio básico para alimentação.

“Ele dizia que a família dele havia morrido”, explica a servidora Cristiane Lopes, do Centro de Referência da Assistência Social (Cras).

Durante o processo de acolhimento de pessoas em situação de rua, Allan foi atendido pelo Centro de Referência Especializada da Assistência Social (Creas), com alimentação, doação de materiais de higiene, entre outros, conforme informado pela prefeitura.

Cristiane e outros servidores notaram, durante uma conversa com Allan, que havia algo que ele não dizia. Então a equipe fez uma busca e descobriu que os familiares de Allan estavam em busca dele, que foi dado como desaparecido em Duque de Caxias.



A partir daí a Assistência Social de Miranda fez contato com a família de Allan, que veio busca-lo na quinta-feira, 31 de agosto.

“Obrigada Cristiane Lopes que sempre me matinha informada sobre o estado de Allan. Obrigada a amiga Janete Arguelho que ajudou também. Obrigada com carinho a primeira-dama de Miranda, Carmem Florença, que me atendeu prontamente com todo amor e suporte. Obrigada senhor Célio [Célio Aparecido da Silva, coordenador do Creas] que levava comida, agasalho e monitorava Allan pelas redondezas da cidade de Miranda”, postou em suas redes sociais Alessandra Almeida, cunhada de Allan.