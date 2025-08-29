Jovens de Anastácio participam de Cerimônia de Juramento à Bandeira

Cerimônia nesta manhã / Divulgação

Durante a solenidade, os jovens dispensados da prestação do Serviço Militar Inicial prestaram juramento ao símbolo máximo do Brasil, assumindo o compromisso de se apresentarem imediatamente em caso de convocação emergencial pelo Exército.

Na manhã desta sexta-feira, 29, foi realizada em Anastácio a Cerimônia de Juramento à Bandeira com os jovens dispensados do serviço militar obrigatório. O evento ocorreu sob a organização da Junta de Serviço Militar 007, marcando o compromisso cívico dos cidadãos com a Pátria.

Além dos juramentandos, o evento contou com a presença de autoridades civis e militares, entre elas o Prefeito Manoel Aparecido – Cido, que também é presidente da Junta de Serviço Militar de Anastácio, o Capitão Neto (Chefe Mobilizador da PRM 09/005), o Tenente Brandão (Delegado da PRM 09/005), e o Secretário da JSM 007, Juarez de Souza, além de outras lideranças locais.

