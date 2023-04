Jovens ficam feridas após baterem moto em ema

Motociclistas caíram / MS News

Duas mulheres ficaram feridas ao atropelarem uma ema na MS-147, próximo ao distrito de Culturama, nesta quinta-feira, dia 6. Elas estavam trafegando em uma moto quando ocorreu o acidente inusitado.

De acordo com informações do site MS News, as jovens seguiam pela rodovia sentido 3ª Linha/Iguaçu, quando a ema cruzou a pista de rolamento, repentinamente. As motociclistas bateram na ave e caíram.

As jovens sofreram várias escoriações e a ave morreu na hora.

As vítimas foram socorridas pelo corpo de bombeiros e encaminhadas ao pronto-socorro do hospital da Sias, em Fátima do Sul.