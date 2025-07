Jovens participam de agenda com governador e lideranças do setor produtivo na Capital

Saul Schramm/Secom

Estudantes do programa Jovem Sucessor, do município de Antônio João, estiveram nesta terça-feira (16) em Campo Grande para uma série de visitas institucionais com lideranças do setor produtivo. A agenda incluiu um encontro com o governador Eduardo Riedel, onde os participantes puderam trocar experiências, apresentar projetos e conhecer mais sobre as políticas públicas estaduais.

O Jovem Sucessor é conduzido pelo Sindicato Rural de Antônio João e faz parte de uma iniciativa do Sistema Famasul/CNA/Senar-MS. O objetivo é preparar jovens para atuarem como líderes no setor agropecuário. O curso começou em março e vai até novembro, com atividades práticas, teóricas e visitas técnicas como parte da formação.

Durante o encontro no gabinete do governador, os estudantes demonstraram curiosidade e engajamento, fazendo perguntas sobre política, gestão pública e os desafios enfrentados pelo setor agro. Riedel compartilhou sua trajetória, destacando a importância do propósito e da dedicação na vida pública.

“Minha história começou no setor agropecuário e, com o tempo, percebi que a política também pode ser uma forma de servir coletivamente. Acredito que, com propósito e preparo, conseguimos transformar a vida das pessoas”, afirmou Riedel.

Entre os participantes, Camila dos Santos Carvalho, de 23 anos, contou que ingressou no curso para desenvolver habilidades de liderança e ampliar seu conhecimento sobre o campo. “Fui criada em fazendas e quero aplicar o que aprendi para empreender e ajudar no desenvolvimento da minha cidade. Com as tecnologias atuais, o campo oferece muitas oportunidades para os jovens”, destacou.

Ingridy Leandro Dias, também de 23 anos, cursa Tecnologia em Agronegócio e reforçou a importância da capacitação. “Meus pais são trabalhadores rurais e quero contribuir com o setor. Este curso vai fazer diferença no meu currículo e no futuro da nossa região”, disse.

O grupo de 13 alunos está desenvolvendo um projeto sobre a preservação de nascentes de água e irá concorrer a um prêmio nacional, promovido pelo Sistema S.

Durante a conversa, o governador também falou sobre as políticas ambientais do Estado, que visam preservar a biodiversidade e garantir o uso sustentável da água para consumo humano, produção agrícola e pecuária.

Para a presidente do Sindicato Rural de Antônio João, Roseli Maria Ruiz, a iniciativa é fundamental para preparar uma nova geração de empreendedores rurais. “O projeto está presente em nove municípios e tem como foco formar jovens capacitados para gerir propriedades, suceder seus pais ou abrir novos negócios no agro com base técnica e visão de mercado”, explicou.

Ela também destacou que esta é a primeira turma do programa no município e que as aulas são realizadas nos fins de semana para se adequar à rotina dos estudantes. “Pensamos em uma programação acessível, considerando que muitos trabalham ou estudam durante a semana. As atividades são organizadas de forma flexível para garantir a participação de todos”, completou.

A experiência em Campo Grande reforça o compromisso do programa com a formação de jovens protagonistas no campo, com conhecimento técnico, visão crítica e senso de responsabilidade social.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!