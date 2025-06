Jucems vai usar Inteligência Artificial na análise de processos empresariais

Bruno Rezende/Secom/Arquivo

A Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) vai incorporar a Inteligência Artificial (IA) ao seu sistema de análise de processos, como abertura, alteração e fechamento de empresas. A novidade representa mais um passo na transformação digital do órgão, que já vem modernizando seus serviços com foco em agilidade, segurança e praticidade para os usuários.

O uso da nova tecnologia foi apresentado ao secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, durante reunião do Conselho de Administração da Jucems, realizada nesta terça-feira (24). Como titular da secretaria à qual a Jucems é vinculada, Verruck também preside o conselho.

"Esse é mais um instrumento que garante segurança jurídica e eficiência na abertura de empresas no Estado. A proposta foi analisada, considerada viável e aprovada. A ideia é lançar oficialmente o recurso durante o Congresso da Fenaju, que será realizado em setembro aqui em Mato Grosso do Sul", afirmou o secretário.

Como vai funcionar

A IA será aplicada inicialmente na etapa de alteração contratual, analisando documentos enviados pelos empresários ou seus contadores. Caso encontre divergências entre os dados dos formulários e os documentos anexados, o sistema irá gerar um alerta, chamado de apontamento, permitindo que o usuário corrija antes de seguir com o processo.

Se o usuário optar por continuar mesmo com o alerta, e a IA insistir na inconsistência, o processo será então encaminhado para análise de um auditor da Junta Comercial.

Essa tecnologia já está em uso na Junta Comercial do Rio Grande do Sul e, atualmente, está em fase de testes no banco de dados da Jucems. A previsão é de que o sistema esteja totalmente adaptado e disponível ao público em outubro deste ano.

Conforme o presidente da Jucems, Nivaldo Domingos da Rocha, a ferramenta foi desenvolvida dentro da RedeSim Conectada — convênio que envolve nove juntas comerciais, com apoio do Sebrae. “O Sebrae foi fundamental em todo o processo de digitalização da Jucems, e agora avançamos mais uma etapa, com mais tecnologia para agilizar os trâmites”, destacou.

Crescimento nas aberturas de empresas

A modernização dos processos já tem gerado resultados práticos. Entre janeiro e 18 de junho deste ano, 6.507 empresas foram abertas em Mato Grosso do Sul, superando os 5.727 registros do mesmo período em 2023. Em todos os meses de 2025, os números ultrapassaram mil novos registros, com destaque para janeiro (1.298), fevereiro (1.251), março (1.201), abril (1.118), maio (1.003) e junho (636 registros até o dia 18).

Alerta sobre nova regra da Receita

Outro ponto debatido durante a reunião foi uma portaria da Receita Federal que pode impactar a agilidade dos processos. Atualmente, o CNPJ das empresas é emitido automaticamente com o registro, mas a nova norma propõe que isso passe a ser feito separadamente, diretamente pelo sistema da Receita. Na visão da Jucems, essa mudança representa um retrocesso e pode atrasar a liberação de novas empresas.

Preocupado com o impacto, o secretário Jaime Verruck propôs que o tema seja levado à próxima reunião do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae, para que o órgão se posicione contra a medida junto ao Ministério da Fazenda e à direção da Receita Federal. A ideia é também tratar do assunto no Congresso da Fenaju, em setembro.

