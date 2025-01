Juizado Atende é nova identidade no atendimento eficaz ao cidadão

Divulgação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) apresenta uma significativa modernização em seu canal de atendimento ao cidadão, anteriormente conhecido como "Fale com os Juizados". Agora, o canal é denominado Juizado Atende, refletindo uma nova identidade visual e um aprimoramento na prestação de serviços.

A desembargadora Elisabeth Rosa Baisch, presidente em exercício do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais (CSJE), destacou a importância dessas mudanças: “A transformação do Fale com os Juizados em Juizado Atende visa integrar uma estrutura mais moderna e eficiente. Com o novo sistema, conseguimos categorizar e direcionar as solicitações de maneira mais célere, otimizando a gestão das solicitações. permitindo um atendimento de qualidade ao cidadão.”

“Antes, o tratamento das informações era manual e, portanto, mais sujeito a erros. Agora, o sistema já faz a destinação correta e avisa sobre o prazo entre o cadastro da solicitação e a resposta, permitindo um monitoramento mais eficaz”, complementou a desembargadora.

Entre as inovações, o novo sistema, por meio de usuário e senha, permite o acompanhamento das solicitações realizadas, pois a partir do momento em que é feito o cadastro de acesso ao sistema e preenchido o formulário com as informações do pedido, será possível ao usuário acompanhar o andamento de todas as solicitações junto ao canal, explica a Diretora de Departamento dos Juizados, Ana Cristina Martins de Oliveira.

Para a administração do TJMS, sob presidência do desembargador Sérgio Fernandes Martins, essas mudanças são fundamentais para que se possa oferecer um serviço mais eficiente e moderno ao cidadão, sendo a agilidade no atendimento uma prioridade para o Tribunal.

O acesso ao Juizado Atende está disponível na área de “Acesso Rápido” do portal do TJMS, bem como nas páginas do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais e do Judiciário Atende. Essa iniciativa reflete o compromisso do TJMS em acompanhar os avanços tecnológicos e proporcionar um serviço de qualidade à população.