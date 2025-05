Junho Prata 2025 será lançado pelo Governo de MS em 2 de junho

Governo de MS

Com o tema “Fortalecendo Laços: Saberes e Práticas Intergeracionais no Enfrentamento à Violência contra as Pessoas Idosas”, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado da Cidadania (SEC), promove no próximo dia 2 de junho, às 8h, a Solenidade de Abertura do Junho Prata 2025.

O evento será realizado no auditório do Bloco A da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Campo Grande, e marca o início de uma ampla programação voltada à valorização, proteção e promoção dos direitos das pessoas idosas.

A campanha Junho Prata é um marco no calendário estadual e propõe ampliar a conscientização da sociedade sobre a importância de combater todas as formas de violência contra a pessoa idosa, além de promover o respeito, a inclusão e a troca de experiências entre gerações.

Neste ano, o foco está no fortalecimento dos laços intergeracionais, entendendo que o diálogo entre diferentes faixas etárias é essencial para construir uma cultura de paz, solidariedade e cuidado coletivo.

"Mais do que uma campanha, o Junho Prata é um chamado à ação conjunta. Precisamos, enquanto sociedade, enxergar e valorizar o papel das pessoas idosas em nossas vidas. O tema deste ano nos convida a aprender com a sabedoria dos mais velhos e a criar redes de apoio que atravessam gerações. É com empatia e escuta ativa que enfrentamos a violência e promovemos dignidade", afirma a subsecretária de Políticas Públicas para Pessoa Idosa, Zirleide Barbosa.

A solenidade contará com autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil, além de apresentações culturais e espaços de diálogo. Na ocasião, será lançado o calendário das que ocorrerão ao longo do mês de junho para fortalecer a rede de cuidado e diálogo entre gerações.

Cine Maturidade

Dentro da programação do Junho Prata 2025, que celebra e valoriza o envelhecer com dignidade, amor e respeito, tem espaço também para o cinema emocionar e provocar reflexões. No mesmo dia do lançamento (02/06), às 13h30, a UEMS recebe o Cine Maturidade.

A proposta é reunir pessoas idosas e a comunidade em geral com a exibição do curta-metragem brasileiro "Napo", uma produção delicada que retrata o vínculo entre avô e neto diante dos desafios do Alzheimer. O Cine Maturidade é uma ação que vai além da tela, promovendo encontros, memórias e novos olhares sobre o envelhecimento.

A UEMS fica na Av. Dom Antônio Barbosa, 4155 - Vila Santo Amaro, em Campo Grande. A abertura será às 8h do dia 2 de junho (segunda-feira), e a programação segue no período da tarde, a partir das 13h30.

