Junho Prata na UEMS será marcado com várias programações

Os próximos 30 dias do mês de junho serão destinados a debater o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. Denominada “Junho Prata”, a campanha da Cidadania será lançada no próximo dia 3, no auditório da UEMS, em Campo Grande.

“Junho Prata” foi instituída pela Lei 5.215/2018, de autoria do deputado estadual Renato Câmara, com objetivo de unir esforços para conscientizar a população quanto a importância do respeito à integridade física e psíquica da pessoa idosa e estimular a denúncia de ações violentas contra os idosos.

Desde então, o sexto mês do ano reúne Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Cidadania; Assembleia Legislativa, pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; UEMS e demais parceiros na construção das políticas públicas de prevenção e enfrentamento às violências.

Dentro do Junho Prata, um extenso calendário de ações toma conta dos municípios do interior do Estado, e também da Capital, pelo protagonismo da pessoa idosa.

“A programação está repleta de atividades, como exposição de fotografias, apresentações culturais, mesa redonda e conferência e painéis de projetos. Vamos não só fortalecer o trabalho da rede de atendimento às pessoas idosas, mas também vamos falar com as pessoas idosas, dar voz a elas para que possam ser protagonistas”, ressalta a subsecretária de Políticas Públicas para Pessoa Idosa, Zirleide Barbosa.

Abertura

O Junho Prata será oficialmente aberto durante o II Encontro Junho Prata e UMA/UEMS: Promovendo a Educação, Saúde e Bem-estar Intergeracional, no dia 3 de junho,no auditório da UEMS.

A cerimônia começa às 8h, no Auditório do Bloco A, da UEMS Campo Grande, localizado na Av. Dom Antônio Barbosa, n.º 4155, no Bairro Santo Amaro.

Para se inscrever, clique aqui.

Programação

8h - Saguão auditório “Recepção com Música e Exposição Fotos da Maturidade” 8h30 - Abertura oficial com a Presença de Autoridades; Apresentação Cultural - Dança Intergeracional do Mato Grosso do Sul; Composição de mesa e pronunciamentos; 9h30 às 11h30 - Mesa Redonda “Universidades em prol da Educação, Saúde e Bem-Estar na Maturidade”: UFT (Dra. Neila Barbosa Osório (UMA/UFT); UFMS (Dra. Camila Polisel - UNAPI/UFMS); UEMS (Dr. Djanires Neto - UMA/UEMS). Mediação: Sra. Zirleide Barbosa - Subsecretária de Estado de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa (SEC-MS);

13h - Momento Cultural - Apresentação do Coral da UMA/UEMS; 13h30 – Conferência: “Humanizar para gerar qualidade de vida e cidadania à Pessoa Idosa” - Dra. Neila Barbosa Osório (UMA/UFT); 14h30 – Painel de Projetos de Intervenção (Grupo 1); 15h50 – Intervalo com Apresentação Cultural; 16h10 – Painel de Projetos de Intervenção (Grupo 2); 17h30 – Encerramento.