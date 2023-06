Junho tem 11 julgamentos pautados pelo Tribunal do Júri da capital

Divulgação

Estão programados para este mês de junho um total de 11 sessões de julgamento pela 1ª e 2ª Varas do Tribunal do Júri de Campo Grande. A pauta de julgamentos inicia nesta sexta-feira, dia 2 de junho, com o julgamento de homem acusado do homicídio de jovem de 18 anos ocorrido no dia 11 de fevereiro de 2014, por volta das 21h30, no bairro Vila Rica.

De acordo com a denúncia, o réu e sua esposa teriam surpreendido o filho deles consumindo drogas com um grupo de jovens. O réu ameaçou o grupo que fugiu e, ato contínuo, teria sacado o revólver que portava e passou a disparar contra eles, atingindo a vítima com dois disparos pelas costas. Um dos disparos atingiu o cachorro da vítima. O acusado será levado a júri popular pelos crimes de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima e porte ilegal de arma de fogo. O julgamento será realizado pela 2ª Vara do Tribunal do Júri, a partir das 8 horas.

No dia 6 de junho será levado a júri popular um homem acusado de praticar homicídio por motivo fútil, após partida de futebol no dia 25 de setembro de 2021, no bairro Vila Almeida. Segundo a denúncia, o acusado teria questionado se a vítima o encarava e, logo após, começaram a discutir, ocasião em que o acusado a questionou sobre barulho de motocicleta em frente a sua residência e ameaçou efetuar disparos de arma de fogo caso alguém não gostasse. Ato contínuo, o réu sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo no pescoço da vítima. Quando já caída ao solo, o réu teria efetuado mais um disparo em sua direção. O julgamento será realizado pela 1ª Vara do Tribunal do Júri.

No dia 7 de junho, pela 2ª Vara do Tribunal do júri, vão a julgamento outros dois envolvidos em crime de homicídio e duas tentativas de homicídio ocorrido no dia 31 de março de 2021, no bairro Jardim Tijuca. O primeiro júri sobre o caso foi realizado no dia 31 de maio e culminou com a condenação de homem apontado como o executor do crime.

Segundo a denúncia, o assassinato teria sido motivado por questões relativas à venda de drogas. Neste novo julgamento, serão levados a júri um homem acusado de ser o mandante do crime e outro que trabalhava para ele no comércio ilegal de drogas e teria participado do homicídio.

No dia 15 de junho vai a julgamento uma mulher acusada de tentativa de homicídio por motivo fútil contra seu marido. O fato ocorreu no dia 13 de abril de 2021, no Jardim Centro-Oeste. No dia dos fatos, a vítima teria ingerido bebida alcoólica e, ao chegar em casa, percebeu que a acusada também havia bebido.

Na sequência, a ré afirmou que o jantar estava pronto, mas a vítima disse que sairia novamente para comprar mais bebida, e jantaria depois. Isso teria desagradado a acusada que sacou uma faca e desferiu golpes contra o companheiro que foi socorrido e sobreviveu aos ferimentos. O júri será realizado a partir das 8 horas, pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

Os julgamentos são abertos ao público que deve se dirigir à portaria dos plenários do júri, pela Rua da Paz, esquina com a Rua 25 de dezembro. Vale lembrar que não é permitida manifestação da plateia que acompanha as sessões do júri. No saguão de entrada, está aberta a visitação à exposição permanente sobre o Tribunal do Júri da comarca de Campo Grande, com casos, objetos e fatos históricos.