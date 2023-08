Justiça de MS aceita denúncia do MPE contra esquema de corrupção em Sidrolândia

Divulgação

A Justiça de Mato Grosso do Sul acatou a denúncia apresentada peloMPE (Ministério Público Estadual) contra um complexo esquema de corrupção no município de Sidrolândia. A decisão dá continuidade ao processo que investiga alegações de favorecimento em contratos, no âmbito da chamada "Operação Tromper", conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).

A denúncia oferecida pelo MPE envolve um grupo supostamente envolvido em atividades ilícitas, incluindo o secretário de Infraestrutura de Sidrolândia, Carlos Alessandro Silva, Ricardo José Rocamora Alves, Roberto da Conceição Valençuela, Milton Matheus Paiva, Evertom Luiz de Souza Luscero, Odinei Romeiro de Oliveira, Tiago Basso, César Augusto dos Santos Bertoldo, Carlos Alessandro da Silva e Flávio Trajano Aquino dos Santos.

De acordo com as acusações, o esquema de corrupção visava favorecer determinadas partes em contratos, prejudicando os cofres públicos e minando a integridade do sistema de aquisições municipais. A Operação Tromper, conduzida pelo Gaeco, empenhou esforços em reunir evidências substanciais que sustentassem as alegações, resultando na denúncia formal apresentada pelo Ministério Público Estadual.

O Ministério Público Estadual também solicitou a aplicação de uma multa no valor de R$ 349 mil, buscando assim reparar parte do prejuízo causado aos cofres públicos. A decisão da Justiça de Mato Grosso do Sul de aceitar a denúncia é um passo crucial para o andamento do processo legal, que agora entrará na fase de instrução, na qual provas serão apresentadas e testemunhos serão ouvidos.