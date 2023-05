Kombi é atingida por carreta e tomba em trecho da BR-262

Veículo teria capotado diversas vezes / (Foto: Rodrigo dos Santos, Notícias do Cerrado)

Uma Kombi capotando e tombou em um trecho da BR-262, em Ribas do Rio Pardo, na noite de domingo, 30, após uma carreta atingir o veículo. Um grupo evangélico, que estava na Kombi, precisou ser levado para a Santa Casa de Campo Grande.

O grupo voltava de um encontro religioso, quando no km-250, foram atingidos pela carreta. Segundo o site Notícias do Cerrado, dentre as vítimas estão seis mulheres e dois homens. Com o impacto, a Kombi capotou várias vezes parando junto ao guard rail do acostamento.

O motorista do grupo disse que viu um ‘clarão’ e depois o veículo capotou. O veículo ficou destruído e tombado na pista. Duas pessoas foram socorridas e levadas para o hospital para passar por exames.



Uma ambulância de Ribas do Rio Pardo que voltava da Capital passou no momento do acidente, socorrendo outras quatro pessoas no local.