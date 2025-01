Ladrão é preso após furtar alimentos e roupas em residência de Jardim

Delegacia de Jardim / Jardim MS News

Um homem foi preso nesta sexta-feira (4) após invadir uma casa na Vila Angélica, em Jardim, e furtar alimentos da geladeira e roupas do varal. O crime foi registrado após uma testemunha relatar o ocorrido à polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito arrombou a porta dos fundos da residência e levou diversos itens da geladeira, incluindo dois quilos de carne, um peru congelado, um kit de feijoada e uma garrafa de vinho. Além disso, ele furtou um short cinza do varal e deixou no quintal da casa a peça de roupa que usava, de cor verde.

Uma vizinha presenciou o momento em que o homem entrou e saiu da casa pelos fundos e relatou ter ouvido o barulho causado pelo arrombamento da porta. Ela também percebeu que o autor trocou de roupa no local.

A polícia localizou o suspeito ainda na região, mas ele se recusou a fornecer informações sobre os itens furtados. Ele foi preso e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Jardim, onde o caso será investigado.