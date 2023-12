Leilão 'O Amor Pela Vida' é realizado no Parque de Exposições de Aquidauana

Ronald Régis, O Pantaneiro

O 4º Leilão "O Amor Pela Vida" será realizado no Parque de Exposições de Aquidauana, em apoio ao Hospital do Amor de Barretos, no próximo sábado (2).

O evento incluirá um almoço e apresentações musicais ao vivo. O leilão contará com a participação das duplas Jarbas e Henrique, além de Michel e Felipe, e os convites estão à venda por R$ 35, com informações adicionais disponíveis através do telefone (67) 9 9856-000.

O Hospital do Amor de Barretos atende muitos pantaneiros, vítimas de câncer, então, toda ajuda é bem-vinda.