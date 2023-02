Liga das Escolas de Samba divulga lista de penalidade no desfile

Carnaval movimentou cidade nos últimos dias / Divulgação

A Liesco (Liga Independente das Escolas de Samba) de Corumbá divulgou a lista de descumprimento de obrigações e penalidades às agremiações durante os desfiles do último domingo (19) e segunda-feira (20).

Todo desconto na pontuação considera a apuração realizada pelos fiscais de pista e virtual, conforme o regulamento específico dos desfiles das escolas de samba da Liesco. Dentre os critérios está a falta de uniformidade nas alas, falta de integrantes da bateria.

A leitura das notas continuam em apuração e deve terminar durante à noite. Confira a perda de pontos e a justificativa:

• Caprichosos de Corumbá: Falta de uniformidade na cor do calçamento de 05 (cinco) alas (Art.26, inciso XXIV), perda de 1,0;

• Mocidade Independente da Nova Corumbá: Uso de instrumentos fora do prazo determinado em área de armação (Art.20, Inciso III, Item 1), perda de 0,5;

• Império do Morro: Objeto estranho em alegoria (Art.26, inciso XX), perda de 0,5. Falta de uniformidade na cor do calçamento de duas alas (Artigo 26, item XXIV), perda de 0,4, totalizando 0,9;

• Acadêmicos do Pantanal: Falta de uniformidade de calçamento em duas alas (Artigo 26, item XXIV), perda de 0,4;

• Marquês de Sapucaí: Descumprimento do número mínimo de integrantes da bateria (Art. 26, Inciso II), perda de 0,5. Falta de uniformidade de calçamento em três alas (Artigo 26, item XXIV), perda de 0,6, totalizando 1,1;

• Estação Primeira do Pantanal: Descumprimento do sinal de coordenação para início dos desfiles (Art. 20), perda de 1,0. Número de baianas menor que o obrigatório (Art.26, Inciso III), perda de 0,5; totalizando perda de 1,5;

• Imperatriz Corumbaense: Falta de uniformidade de calçamento em duas alas (Artigo 26, item XXIV), perda de 0,4;

• Unidos da Major Gama: Objeto estranho em alegoria (Art.26, inciso XX), perda de 0,5;

• A Pesada: Descumprimento do tempo regular de desfile em três minutos além do permitido (Art. 22), perda de 0,6; Falta de uniformidade de calçamento em duas alas (Artigo 26, item XXIV), perda de 0,4, totalizando 1,0;

• Unidos da Vila Mamona: Número de baianas menor que o obrigatório (Art.26, Inciso III), perda de 1,5. Falta de uniformidade de calçamento em uma ala (Artigo 26, item XXIV), perda de 0,2, totalizando perda de 1,7.

A ordem de leitura das notas seguirá a seguinte ordem:

Samba-Enredo

Fantasia

Bateria

Comissão de Frente

Alegorias

Mestre-Sala e Porta-Bandeira

Enredo

Harmonia e Evolução (Conjunto Harmônico)