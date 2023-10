Lindomar Terena assume coordenação do Dsei de Mato Grosso do Sul

Uma das principais lideranças dos povos indígenas sul-mato-grossenses, Lindomar Terena, foi nomeado coordenador do DSEI/MS (Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul), da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena).

Lindomar é conhecido pela luta em defesa dos povos originários e tomou posse no auditório do Tribunal Regional do Trabalho. Entre as metas de trabalho está a luta pelo acesso à água de qualidade e a garantia da saúde dos indígenas sul-mato-grossenses.

Entre os apoiadores de Lindomar Terena, está o deputado estadual Pedro Kemp (PT), que o cumprimentou durante a posse, realizada na tarde desta segunda-feira.