Visitação aos lotes vai acontecer nos dias 13 e 14 de março / Detran-MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abriu um novo leilão com veículos conservados para circulação, sucata inservível e servível. São veículos que foram apreendidos ou recolhidos em 21 municípios do Estado.

O leilão é na modalidade on-line e os interessados podem oferecer lances pelo site www.tenorioleiloes.com.br e encerra-se no dia 17 de março às 15h (horário de MS).

A visitação aos lotes vai acontecer nos dias 13 e 14 de março no pátio da PMAX que fica localizado na Rua Gigante Adamastor, nº 16 no bairro Jardim Santa Felicidade das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Nos veículos conservados que podem ser usados para circulação após o arremate tem 147 lotes disponíveis, contando com 124 motocicletas e 23 automóveis, sendo que um deles é o Hyundai Azera 3.0 V6 2011 / 2012 na cor prata com lance inicial de R$ 16.790,00 e uma moto Honda CG 160 Fan 2024 / 2024 na cor cinza com lance inicial de R$ 4.230,00.

Lembrando que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, pode ofertar lances nessa categoria.

Já em sucatas aproveitáveis, apenas pessoas jurídicas, credenciadas no Detran, podem ofertar lances nos 53 lotes de veículos disponíveis, sendo 103 motocicletas e 43 automóveis.

A sucata inservível tem apenas um lote ofertado sendo 59 motocicletas e 4 automóveis que pesados tem aproximadamente 8.633 Kg de material ferroso. Nesta categoria, apenas pessoas jurídicas que operam no ramo de siderurgia, fundição ou reciclagem e que já tenham cadastro no Detran-MS podem dar lances.