Luciana de Oliveira, esposa do radialista Lile Côrrea morre em Ponta Porã / Redes Sociais

A comunicadora Luciana de Oliveira, esposa do radialista Lile Côrrea faleceu nesta segunda-feira, dia 24 em Ponta Porã. Luciana já foi moradora de Aquidauana e era conhecida na cidade.

Conforme as informações do site Ponta Porã em Dia, Luciana estava com o marido em evento da Canção Nova, quando sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Ela foi internada, submetida a delicada intervenção cirúrgica, mas não resistiu e sofreu morte encefálica na manhã de hoje.

Atualmente, Luciana trabalhava ao lado do marido, Lile, na imprensa de Ponta Porã e mantendo o site Clube de Imprensa.

O site O Pantaneiro esterna condolências a familiares e amigos de Luciana.