Luciano Huck emplaca vaquinha e jardinense conquista R$ 394 mil

Jardinense conseguiu ajuda / Redes Sociais

Moradora de Jardim, Verônica Rivarola Leite, de 33 anos, mãe de trigêmeos, conseguiu o valor de R$394.876,16 em 11 horas doações após ajuda do apresentador da Globo, Luciano Huck. Ele contou a história dela no seu Instagram e promoveu vaquinha virtual para ajudá-la no custeio dos trigêmeos.

Huck contou que o valor arrecadado foi de R$ 197 mil e como tinha prometido dobrar o valor ao final da vaquinha anunciou que Verônica irá ficar com R$394 mil.

"Muito obrigado por toparem essa corrente do bem comigo! Vocês doaram R$197.438,08 em 11 horas. E, como prometido, eu vou dobrar esse valor: a Verônica e as crianças vão receber R$394.876,16", disse o apresentador na rede social.

Mãe de trigêmeos

Conforme o Topmidianews, Verônica recebeu esse super-reforço de Huck e de diversos doadores, que entraram na corrente do bem.

Verônica vem pedindo apoio da população de MS desde o "sumiço" do pai das crianças. Moradora de Jardim, ela teve coragem de divulgar sua história e enfrentar o julgamento nas redes sociais.

Verônica deu à luz aos trigêmeos em Campo Grande no dia 15 de maio. Eles nasceram prematuros com 32 semanas e ficaram um bom tempo internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional. Maitê nasceu com 1.335kg, 41 centímetros, Eloá 1.290kg, 38 centímetros, e Gabriel 1.650kg, 39 centímetros.

Verônica, que já é mãe de duas meninas de 6 e 11 anos, engravidou do namorado e ao contar a novidade se deparou com o desaparecimento repentino dele.

Ela resolveu divulgar sobre a situação pessoal, pois está desempregada e passando por sérias dificuldades financeiras. A mãe já procurou a Justiça a fim de localizar o pai dos trigêmeos, mas até o momento ele não foi localizado.

Essa história chegou até o Luciano Huck, que promete dobrar o valor das doações, ou seja, se ela receber R$ 1 mil ele vai dar mais R$ 1 mil para ajudar essa mãe solo e todas as suas crianças.

Huck fez a publicação neste domingo (3) e disse que hoje é seu aniversário. E como presente pediu as doações. "Eu tenho um convite pra você: vamos ajudar a Verônica?", indagou.