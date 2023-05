Mãe de programas sociais de Miranda vão receber kits maternidade

O programa é coordenado pela titular da Assistência Social e primeira-dama de Miranda, Carmem Triches Braga Florença / Prefeitura de Miranda

Um novo projeto de cuidados às gestantes está sendo implantado pela prefeitura de Miranda e deve ser anunciado nos próximos dias.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, será direcionada às gestantes que fazem parte do Programa Bolsa Família.

As gestantes que participarem do projeto deverão participar de atividades semanais, como orientações sobre depressão pós-parto, orientações sobre a importância do aleitamento materno, cuidados odontológicos específicos para gestantes, aulas de massagem para recém-nascidos entre outros treinamentos e palestras educativas que serão oferecidas.

Ao final da gestação, as mães receberão kits-maternidade, incluindo banheira, itens de higiene para o bebê e roupas infantis.

“O projeto é coordenado pela Assistência Social mas será realizado com a parceria fundamental da Saúde. Em breve iniciaremos as atividades”, comemora Carmem Triches Braga Florença , titular da Assistência Social e primeira-dama de Miranda.