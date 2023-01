Mortas em acidente trágico eram mãe e filha

Acidente matou mãe e filha / Correio News

Ivanete Gonçalves, 58 anos e Letícia Gonçalves, de 22 anos – mãe e filha – morreram em acidente entre dois carros, na manhã desta segunda-feira (16), na MS-306, perto de Cassilândia. As vítimas foram identificadas horas após o trágico acidente.

Segundo o Correio News, outras cinco pessoas ficaram feridas na batida. Ivanete e Letícia estavam em um Palio Weekend, que também era ocupado pela mãe de Ivanete e uma criança.

O outro carro envolvido foi um Hyundai Creta, ocupado por quatro pessoas (casal e dois filhos). As vítimas desse veículo foram socorridas para hospital em Cassilândia.

A vítima que estaria em estado mais preocupante é o menino de 5 anos, que foi internado em Três Lagoas.

Acidente

O condutor do Creta teria dito à polícia que seguia sentido Chapadão do Sul, quando o Palio invadiu a pista contrária.

O Creta capotou e o outro veículo foi lançado em meio à vegetação.

A família que viajava no Palio seria moradora de Cassilândia e voltavam do distrito de Indaiá do Sul. Polícia Civil, Perícia Técnica e Polícia Militar Rodoviária atenderam a ocorrência.