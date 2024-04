Mãe e filho morrem em acidente de trânsito em Antônio João

Redes Sociais, Jornal da Nova

Miram Carla Ferreira Rodrigues, de 38 anos, e o filho Leonardo Fernandes, de 14 anos, morreram em um acidente de trânsito, no município de Antônio João, na noite de domingo (31). Um homem de 40 anos, marido da vítima e suas duas filhas, de 3 e 7 anos, foram socorridos com vida.

Conforme informações do Jornal da Nova, a família viajava em uma caminhonete GM/S10, quando por motivos a serem apurados, houve uma colisão traseira entre a caminhonete e uma motocicleta de origem estrangeira, que era ocupada por um casal e uma criança, de 5 anos.

Com a perda de controle, a caminhonete caiu em um barranco nas margens da via de aproximadamente 3 metros e parou numa plantação.

Com o impacto, Miram e o filho Leonardo não resistiram e vieram a óbito no local. Já o homem e as meninas foram socorridos com vida. Ele teria sofrido lesões de fratura na costela e clavícula, mas não há informações sobre o estado de saúde das meninas.

O acidente aconteceu no km 41 da MS-270, entre a Cabeceira do Apa e o Copo Sujo.