Mãe e filhote de onça são soltos na natureza em Ladário após força-tarefa

Onça adulta solta na natureza / Divulgação

Após horas de intenso trabalho de uma força-tarefa, mãe e filhote de onça-pintada foram soltas na natureza de Ladário, na manhã desta terça-feira, 30.

Segundo o IHP (Instituto Homem Pantaneiro), o filhote é uma fêmea com menos de um ano com 35 quilos. A mãe foi vista passeando pela área central da cidade, emitindo até aberta para moradores ficarem em casa.



O Corpo de Bombeiros e a PMA (Polícia Militar Ambiental) também participaram da ação, que durou desde 21h30 de terça-feira até 10h desta manhã.

“Existe sempre um cuidado no contato com qualquer animal selvagem, deve ser feito o isolamento do local pelo Corpo de Bombeiros Militar para garantir a segurança de todos, bem como, do próprio animal”, explicou o tenente Silvanei.