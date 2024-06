Magistratura de MS debaterá inteligência artificial nos dias 20 e 21

Divulgação

Nos dias 20 e 21 de junho, em parceria com o Tribunal de Justiça de MS e Escola Judicial do Estado de Mato Grosso do Sul (Ejud-MS), a Associação dos Magistrados de MS (Amamsul) realizará o Encontro Estadual da Magistratura, cujo tema será Inteligência Artificial – O mundo em transformação. A abertura do encontro contará com a presença do presidente do Tribunal, Des. Sérgio Fernandes Martins.

O evento será exclusivo para magistrados de Mato Grosso do Sul e foram disponibilizadas 100 vagas. As inscrições podem ser efetivadas pelo link https://sejud.tjms.jus.br/secretaria/inscricao e o encontro será realizado no auditório da Escola Superior da Magistratura (Esmagis), na sede campo da associação.

Na programação, os temas alcançam ainda a saúde mental de magistrados. A abertura será de responsabilidade do Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que compartilhará seus conhecimentos com integrantes da magistratura sul-mato-grossense.

Entre os palestrantes estarão o Des. Régis Fernandes de Oliveira, Luciano Vieira de Araújo, juíza Eunice Maria Batista Prado, Luzia de Souza Patusco e Jayme Martins de Oliveira Neto (conselheiro do CNMP), além de desembargadores do TJMS.