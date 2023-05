Maio Amarelo: campanha comemora 10 anos e Detran MS destaca a escolha por vidas preservadas

Divulgação

Em 2023, o movimento Maio Amarelo comemora 10 anos de criação e tem como tema “Escolha a Vida”, com diversas ações em todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul não poderia ser diferente, o Governo do Estado, através do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso do Sul) vai desenvolver uma série de ações educativas, de fiscalização e mobilização da toda a sociedade para o comportamento seguro no transito.

O "Maio Amarelo" visa promover a educação de trânsito e sensibilizar a população para a adoção de um comportamento seguro, além de trazer esclarecimentos sobre o perigo da associação “Álcool e Direção” e o uso de substâncias psicoativas ao dirigir um veículo.

Segundo dados do Detran-MS, em 2022, foram registrados no Estado 6.441 acidentes, envolvendo 11.806 veículos. Neste período, houve 8.409 feridos e 27 mortes. Os números refletem a necessidade de escolhas seguras no trânsito. De acordo com a diretora de Educação do Detran-MS, Andrea Moringo, as atividades do mês de maio são voltadas para a toda a sociedade, com o objetivo de mobilização para o comportamento seguro no trânsito.

No próximo sábado (13), na capital, vai ocorrer o "Dia D", entre as ruas 13 de maio e 14 de julho e na praça Ary Coelho. Estão previstas atividades educativas para crianças com teatro de fantoches, a participação de bombeiros mirins e outros parceiros do órgão de trânsito.

Os adultos poderão ter a experiência de utilizar os óculos de simulação de embriaguez, que dão a sensação ao usuário de estar alcoolizado. Entre os efeitos, estão distorção do campo visual, redução da visão ampla e periférica, alteração da percepção da profundidade, distância e lateralidade. "Tais efeitos causam confusão, diminuem o tempo de reação, atrasam a tomada de decisão, reduzindo os reflexos e a coordenação motora", acrescenta a diretora de Educação do Detran-MS.

O comércio da região central também foi convidado para participar da data, decorando as vitrines e entradas das lojas na cor amarela.

Também no dia “D”, no Shopping Bosque dos Ipês, a Polícia Rodoviária Federal irá expor carros e viaturas da corporação. Haverá ainda a presença de cães farejadores, exibição de filmes e várias outras ações educativas.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade Júnior, o "Maio Amarelo" representa um momento de reflexão, mas que deve ser exercida diariamente nas ruas e no trânsito das vias. “O movimento Maio Amarelo serve para nos chamar atenção, mas a escolha por um comportamento seguro deve ser durante o ano todo. Escolher a vida, escolher a segurança viária é uma ação do Detran, do Governo do Estado e de toda a sociedade”, afirma o diretor-presidente do Detran Rudel Trindade Junior.

O Detran ainda é parceiro de diversas ações que acontecem na capital de no interior do estado. No próximo dia 20, a parceria será com a Corrida Maio Amarelo, promovida pelos Correios. Já no dia 27, será realizado um passeio ciclístico em parceria com um Escola Municipal e o encerramento da campanha será no dia 31 de maio, na Câmara Municipal de Campo Grande. Todas essas ações são desenvolvidas em parceria com o Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT), de Campo Grande.

No interior, a parceria é com os Departamentos e Agências Municipais de Trânsito em diversos municípios, como Aquidauana nos dias 9 e 10, em Sidrolândia, no dia 17 de maio, entre outros.