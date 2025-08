Mais 427 policiais militares são entregues à população de MS

Saul Schramm

Familiares lotaram o pátio da corporação e vibraram com a entrada dos 291 homens e 136 mulheres que agora integram a força policial militar do Estado. Prontos para atuar na capital e no interior, os novos soldados reforçarão o policiamento ostensivo e contribuirão diretamente para a manutenção da ordem pública em um território que ultrapassa os 358 mil quilômetros quadrados e compreende uma faixa de fronteira de 1.517 km — sendo 1.131 km com o Paraguai e 386 km com a Bolívia.

A sociedade sul-mato-grossense celebra um importante reforço em sua segurança pública com a formatura de 427 novos soldados da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), uma das maiores turmas já concluídas na história do Estado. Os formandos integram o 38º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar e participaram da cerimônia oficial nesta quinta-feira (31), no Comando-Geral da PMMS, com a presença do governador Eduardo Riedel, homenageado ao dar nome à turma.

“A formação desses novos policiais só foi possível graças ao apoio dos familiares. Hoje, os formandos assumem uma grande responsabilidade diante de nosso Estado. Tenho absoluta convicção de que o crescimento econômico do Mato Grosso do Sul é sustentado por um ambiente de ordem e segurança”, destacou o governador Riedel.

Ele também frisou que a segurança pública é um dos principais fatores avaliados por grandes investidores. “Ninguém aplica capital em locais marcados pela desordem. Onde há ameaça, está a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, atuando com firmeza e compromisso. O uniforme azul-petróleo que vestem exige conduta, disciplina e consciência da missão que o Estado espera de vocês. Em cada formatura, confesso, me emociono. Porque o mais precioso que temos na nossa Polícia Militar são vocês, os profissionais. Viaturas, coletes balísticos e equipamentos são fundamentais, mas nada supera o valor humano de quem está preparado para servir.”

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, também ressaltou o investimento do Governo do Estado nos últimos três anos e a valorização dos profissionais da segurança. “A formatura desses 427 policiais representa mais do que um reforço no efetivo, simboliza o reconhecimento e a valorização do servidor da segurança pública, promovida pela gestão do governador Eduardo Riedel. Somando a esse grupo os bombeiros militares, os temporários em processo seletivo, os policiais civis - com concursos autorizados para 300 investigadores e 100 escrivães - e os 70 novos socioeducadores, entregaremos mais de 1.800 novos servidores à segurança pública. E para que todos possam atuar com excelência, o governador já autorizou a aquisição de 460 novas viaturas. Isso é valorização. Isso é transformar o Mato Grosso do Sul em uma referência nacional.”

Entre 2023 e 2025, mais de R$ 91 milhões foram aplicados na modernização e estruturação da PMMS. Os investimentos incluem aquisição de bens móveis, armamentos, viaturas e obras de infraestrutura. Destacam-se a construção do Batalhão da Polícia Militar de Chapadão do Sul, com 80,2% de execução, e as bases da Polícia Militar Rodoviária Estadual em Ipezal (Angélica) e Maracaju,, ambas já concluídas.

O comandante-geral da PMMS, coronel Renato dos Anjos Garnes, falou da missão que os novos soldados assumem. “Agora vocês carregam o símbolo da Polícia Militar e, com ele, o compromisso de servir com responsabilidade e dedicação. Venceram, persistiram e hoje envergam essa farda com honra. Estão prontos para servir à sociedade sul-mato-grossense.”

Durante a cerimônia, os três primeiros colocados receberam suas divisas de honra: a soldado Luana Cristina Avelino, de Dourados (1º lugar), a soldado Alexsandra Carolina Guimarães de Oliveira, de Aquidauana (2º) e o soldado Douglas Soares Regini, de Ponta Porã (3º). Os demais formandos receberam suas insígnias das mãos de padrinhos e familiares, em um momento de grande emoção.

Em nome da turma, o soldado Albert Natan de Oliveira Medeiros, do Polo de Coxim, discursou com gratidão. “Não há como conter a emoção ao olhar para cada rosto aqui presente e lembrar da jornada que percorremos juntos. Meses atrás, éramos apenas candidatos, cheios de esperança e incertezas. Hoje, somos soldados formados, prontos para servir com honra, coragem e lealdade.”

O curso foi conduzido pelo Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar (CEFAP), com início em 7 de outubro de 2024 e término em 5 de agosto de 2025. Ao longo dos dez meses, os alunos foram submetidos a uma formação intensiva teórica e prática, com 1.554 horas-aula.

A grade incluiu disciplinas como Criminologia Aplicada à Segurança Pública, Direitos Humanos, Direito Constitucional, Penal e Administrativo, além de Educação Física Militar, Atendimento Pré-Hospitalar, Psicologia voltada à saúde mental e Policiamento de Choque. Estágios supervisionados complementaram o aprendizado, consolidando o preparo técnico e emocional dos novos policiais.

