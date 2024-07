Mais de 24km de rede de água está sendo implantado em Ponta Porã

O governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), está implantando mais de 24 quilômetros de rede de água no município de Ponta Porã.

As obras estão sendo executadas pela companhia de saneamento em bairros onde a prefeitura está fazendo novos pavimentos asfálticos.

Na prática, a Sanesul está deslocando as redes de água para as laterais das vias públicas, evitando futuros cortes no asfalto que será construído pelo município como parte de um investimento significativo, visando promover mudanças estruturais.

Os investimentos tiveram início na área central da cidade como parte do projeto ‘Programa do Futuro’, com recursos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata) e contrapartida da prefeitura, envolvendo obras de drenagem, água, alargamento de vias e modernização da linha internacional.

Foram 9.500 metros de rede de água e mil ramais padronizados no perímetro central.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, a parceria entre a Sanesul e a prefeitura se estende agora para os bairros e está sendo importante no sentido de otimizar a gestão pública e atender a população.

“Para evitar cortes futuros na pavimentação dos novos bairros que estão sendo pavimentados e feita a drenagem, estão sendo feitas novas instalações de rede, através de uma parceria entre a prefeitura e o governo do Estado. Estamos tirando essas redes do centro do pavimento e colocando nas bordas, assim, em futuras ligações, não será mais necessário cortar o pavimento inteiro para poder atender a população”, explicou o secretário-adjunto de Obras, Joanilson Santos.

Segundo o gerente da unidade regional da Sanesul em Ponta Porã, Célio Poveda Filho, a Sanesul estará implantando mais de 24 quilômetros de rede onde a prefeitura estará fazendo os novos pavimentos.

“Este é o intuito de promover melhorias para que não haja futuros cortes nesses pavimentos novos. Iniciamos pelo bairro Nova Ponta Porã, onde teremos mais de 7 quilômetros de redes implantadas e ramais de ligações novos, que trarão esse benefício à comunidade que terá o seu pavimento preservado”, pontuou.

O presidente da Sanesul, Renato Marcílio, destaca a importância da parceria institucional com a prefeitura não apenas de Ponta Porã, mas dos 68 municípios atendidos pela companhia pública de saneamento.

“A cooperação entre a Sanesul e a prefeitura de Ponta Porã é fundamental para garantir a eficiência dos serviços públicos e a qualidade de vida da população. Com essa parceria, conseguimos alinhar nossas ações e investimentos, evitando desperdícios e maximizando os benefícios para todos” enfatiza.

O dirigente acrescentou ainda que esse é o sentido da gestão municipalista do governador Eduardo Riedel, que foca na proximidade com os municípios, entendendo suas necessidades específicas e promovendo ações integradas que realmente fazem a diferença no dia a dia dos cidadãos.