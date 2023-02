Mais de 30 motoristas bêbados foram autuados no Carnaval

Operação no período de Carnaval / (Foto: Divulgação)

O Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) divulgou nesta segunda-feira (27) os resultados da Operação carnaval, em conjunto com o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). Mais de 30 motoristas embriagados foram autuados em rodovias de Aquidauana.

Na MS-450, conhecida como Estrada Parque de acesso aos distritos de Camisão e Piraputanga, a equipe do Detran-MS atuou com suporte. Os agentes também atuaram no patrulhamento ostensivo e fiscalização de trânsito. Embora tenham ocorrido dois acidentes, um na MS-450 de Palmeiras e outro na MS-339.

“Nesse período de muito movimento nas rodovias por conta do feriado prolongado e, também, das programações de carnaval, para o município é muito positivo que o Detran esteja presente na fiscalização, orientação e patrulhamento da MS-450. Isso ajuda muito, sobretudo, é um alerta aos motoristas para evitar abusos e imprudências ao volante”, afirmou o chefe do Demutran, Flávio Gomes Filho.

Conforme balanço do DETRAN, ao todo, na Operação Carnaval registraram 242 infrações de trânsito e 24 motoristas foram autuados por dirigir sem possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Entre as demais autuações estão pessoas sem cinto de segurança, com a CNH vencida há mais de 30 dias, CNH com categoria diferente, ultrapassagem indevida, entre outras ocorrências. Nenhuma morte foi registrada nas rodovias onde houve atuação das equipes.