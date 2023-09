Mais de 4 mil pessoas devem desfilar no 7 de Setembro de Campo Grande

Divulgação

O desfile cívico-militar em comemoração ao Dia da Independência de 7 de Setembro, em Campo Grande, contará com mais de 4 mil participantes, entre alunos da rede pública de ensino estadual e municipal, além das forças de Segurança Pública, militares das Forças Armadas e integrantes de entidades assistenciais e de projetos sociais de Mato Grosso do Sul.

O desfile tem início nesta quinta-feira, às 8h10, com revista à tropa militar, na rua 14 de Julho (após a avenida Mato Grosso), pelo governador Eduardo Riedel, acompanhado do chefe do Comando Militar do Oeste, general de Exército Luiz Fernando Estorilho Baganha. Em seguida, as autoridades se dirigem para o palanque oficial, localizado na rua 13 de maio (esquina com avenida Afonso Pena), onde acontecerá o desfile. Estudantes da rede pública de ensino acenderão a pira da cerimônia.

Entre as atrações, haverá um desfile aéreo com aeronaves do Exército e da Força Aérea Brasileira que irão sobrevoar a rua 13 de maio. Os estudantes, adolescentes e crianças de projetos sociais do Governo do Estado serão os primeiros a desfilar, encerrando com a passagem de veículos e viaturas das forças de Segurança Pública e das Forças Armadas.

Este ano, estima-se que cerca de mais de 15 mil pessoas acompanhem o desfile na capital. Os organizadores pedem para que a população chegue com antecedência para garantir um bom lugar.

As crianças e idosos devem ter um cuidado especial, como o uso de bonés, chapéus, sombrinhas e ingestão de liquídos para assegurar uma boa hidratação.

Trânsito

A avenida Afonso Pena será interditada em ambos sentidos a partir das 20 horas do dia 6 de setembro, entre as ruas Rui Barbosa e a avenida Calógeras. As ruas 13 de maio (entre a Dom Aquino e 15 de novembro) e 14 de julho também serão bloqueadas a partir deste horário.

No dia 7 de setembro, a partir das 5 horas, a rua 13 de maio onde ocorre o desfile, será totalmente interditada, entre as avenidas Mato Grosso e Fernando Correa da Costa, assim como a rua 14 de Julho, entre a Fernando Correa da Costa e a Eça de Queiroz. A previsão de liberação das vias, após o desfile de 7 de setembro, deve ocorrer por volta das 13 horas.