Mais de 500 pontos de iluminação pública recebem manutenção

Bairros de Miranda receberão mais de 500 manutenções na iluminação pública nas últimas duas semanas. Mesmo com as frequentes chuvas, o serviço não foi paralisado na cidade, de acordo com a prefeitura.

Foram recuperados pontos de iluminação pública na Vila Alice, na Rua Bodoquena, nas proximidades da Usina Velha, no bairro Beira-Rio, no Nova Miranda, no bairro Maria do Rosário, no bairro Portal do Pantanal, no Jardim Carandá, no Previsul, na Baiazinha, no Jardim Mondego, nos bairros altos, como Cohab, Mutirão, Che-Roga-Mi.

Marcelo Colombo, responsável pela área de iluminação pública da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos informou que nos próximos dias começa a recuperação de iluminação pública das aldeias indígenas e das áreas rurais.