Mais de R$ 14,9 milhões serão investidos em obras em 4 municípios de MS

Região em obras / Divulgação

Em um esforço contínuo para atender aos convênios com os municípios de Mato Grosso do Sul e gerar mais desenvolvimento para as regiões o Governo do Estado atendeu mais cinco municípios com a divulgação de novos extratos de convênios que totalizam mais de R$ 14,966 milhões em investimentos destinados a obras de infraestrutura.

Por meio do Programa MS Ativo Municipalismo, a Secretaria e Infraestrutura e Logística (Seilog), por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) divulgou os documentos na edição desta quarta-feira (8) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Um dos convênios firmados, de número 383/2024, com o município de Corguinho, visa à construção de cobertura de quadra de esporte com fechamento e reforma de piso, representando um aporte financeiro estimado em R$ 1.280.149,98. Essa iniciativa não apenas promove a prática esportiva, mas também contribui para o bem-estar e o lazer de toda a comunidade local.

O município de Novo Horizonte do Sul passa a contar com dois convênios, o de número 424/2024 e o 502/202. Um deles é destinado a execução da obra de restauração funcional do pavimento (recapeamento) em diversas ruas, com investimento de R$ 6.059.588,83 e o outro, no valor de R$ 738.045,53, será destinado a execução do projeto Orla Marginal a MS – 475.

Além disso, outros convênios foram formalizados. Em Itaquiraí, o convênio de número 475/2024 abrange a execução da obra de reforma e revitalização da praça Santos Tomazelli. São R$ 5.331.614,13 que serão aplicados no projeto que garante lazer e um espaço adequado para a diversão da população.

Já o convênio 492/2024, com Deodápolis, será destinado a construção de uma ponte rodoviária de concreto armado sobre o Córrego Iretan, localizada na estrada vicinal 15ª linha, no montante de R$ 1.557.258,70.

“Temos nos empenhado para dar celeridade as assinaturas destes convênios. Essa é uma determinação do nosso governador Eduardo Riedel. São investimentos estratégicos em infraestrutura, tanto nas áreas urbanas quanto rurais, que visam proporcionar melhores condições de vida aos cidadãos sul-mato-grossenses e também para impulsionar o desenvolvimento em cada uma dessas localidades que o Estado investe”, define o secretário Helio Peluffo.

Por meio do MS Ativo Municipalismo, o interior e a capital do estado estão sendo impulsionados para o crescimento, oferecendo oportunidades de progresso e qualidade de vida à medida que Mato Grosso do Sul avança rumo ao futuro.

Desde o dia 22 de abril o Governo do Estado tem firmado parcerias com os municípios, assinando convênios e contratos. Parte dos R$ 2,8 bilhões planejados para 2024, destinados a contratos e convênios na área de infraestrutura já estão chegando aos municípios.

“O governador sempre reforça que vamos crescer sem deixar ninguém para trás e esses investimentos demonstram que com todo esse robusto investimento vamos proporcionar um crescimento global. Um estado próspero investe na qualidade de vida da sua gente e é isso que temos feito diariamente por aqui”, finalizou o secretário da Seilog.