Mais de R$ 500 mil em prêmios da Nota MS Premiada ainda não foram resgatados

O programa, criado para incentivar a solicitação de nota fiscal, já distribuiu aproximadamente R$ 2,4 milhões em premiações em 2025. Desse total, R$ 1,2 milhão foi efetivamente pago a 1.070 ganhadores. No entanto, 719 pessoas ainda não resgataram os valores, e cerca de R$ 650 mil já foram perdidos por ultrapassarem o prazo de retirada.

Mesmo com sorteios mensais e prêmios em dinheiro, centenas de moradores de Mato Grosso do Sul deixaram de aproveitar a oportunidade de receber valores da Nota MS Premiada. Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MS), entre janeiro e setembro deste ano, R$ 507 mil em prêmios seguem disponíveis para saque, mas ainda não foram retirados pelos contribuintes sorteados.

Como funciona o sorteio?

Todos os meses, o governo do estado sorteia R$ 300 mil entre os consumidores que pedem CPF na nota em compras acima de R$ 1. Os prêmios são divididos entre os que acertam os números da Mega-Sena (R$ 100 mil) e os que acertam os números da Quina (R$ 200 mil), conforme os registros das notas fiscais emitidas.

O valor recebido varia conforme o número de premiados. Isso permite que mais pessoas sejam contempladas. Em um dos casos divulgados pela Sefaz, um consumidor ganhou R$ 25 mil após registrar na nota fiscal apenas a compra de uma garrafa de água.

Prazo é essencial

O alerta da secretaria é claro: quem for sorteado tem um prazo determinado para sacar o prêmio. Caso contrário, o valor é perdido. Desde o início do programa, milhões de reais já deixaram de ser resgatados por falta de atenção dos próprios ganhadores.

A recomendação é que os consumidores verifiquem mensalmente se foram sorteados. A consulta pode ser feita no site oficial da Nota MS Premiada, informando o CPF cadastrado.

