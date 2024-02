Mandioré: Monitoramento flagra onça nova na Serra do Amolar

Felino explorando a região / Divulgação/IHP

Um registro fofo e especial foi compatrilhado pelo IHP (Instituto Homem Pantaneiro) nesta segunda-feira, 12, com o flagra de uma onça-pintada capturada pelas câmeras trap, na Serra do Amolar. Curiosa com uma placa de destino, o felino macho foi nomeado de Mandioré.

A onça explorava o território, durante na escuridão da noite ou madrugada, parando em frente a placa durante o passeio.

"Parece que ela decidiu escolher seu próprio nome, e nós estamos mais do que felizes em honrar essa escolha. As digitais de uma onça-pintada são suas rosetas, ela são únicas e ajudam os pesquisadores a identificar cada indivíduo".

O nome Mandioré vem da lagoa com mesmo nome, localizada na região da Serra do Amolar. "Este registro reforça a importância do nosso trabalho de monitoramento contínuo das onças-pintadas, utilizando tecnologia com armadilha fotográfica para aprender mais sobre esses felinos espetaculares e como podemos protegê-los".