Mão de obra prisional reforma de unidade dos Bombeiros com redução de custos

Obra em andamento em Rio Brilhante / Divulgação

Internos do Estabelecimento Penal de Rio Brilhante estão trabalhando em obras para a melhoria da estrutura do 20° Subgrupamento Independente de Bombeiros Militar da cidade.

Custeada com recursos da Prefeitura do Município, Câmara de Vereadores e Conselho de Segurança local, a obra envolve a reforma do prédio e ampliação das instalações, com o trabalho de quatro reeducandos em regime fechado, que atuam com autorização judicial e, pelos serviços, recebem remição de um dia da pena a cada três trabalhados, conforme estabelece a Lei de Execução Penal.

Durante o aniversário do Subgrupamento do Bombeiros de Rio Brilhante, na última sexta-feira (29.9), o comandante local, capitão BM Paulo Cordeiro Ramiro, agradeceu o apoio da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), e sua Polícia Penal, que viabilizou a mão de obra prisional, gerando uma economia de cerca de 40% nos custos finais das obras. Na oportunidade, foi lançada, simbolicamente, a pedra fundamental da obra.

De acordo com o diretor do presídio masculino de Rio Brilhante, policial penal Leoney Martins, as ações fazem parte da integração das forças de segurança pública de Rio Brilhante que, por meio do Conselho de Segurança, reúne esforços para aperfeiçoar os serviços prestados à população, que passa também por uma melhor estrutura física dos prédios.

“É muito importante a integração das forças de Segurança Pública e, ainda, a oportunidade para que os custodiados possam, além da remição de suas penas através do trabalho, contribuir efetivamente com a comunidade local, gerando economicidade e oportunizando a reintegração social”, destacou o dirigente.

Além das obras no Corpo de Bombeiros, reeducandos do Estabelecimento Penal de Rio Brilhante atuaram também em reformas do prédio da Polícia Militar e no presídio feminino da cidade. A segurança durante os serviços é de responsabilidade da força policial do local.