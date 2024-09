Maquete do Bioparque Pantanal se torna experiência tátil para visitantes

A experiência tátil é uma das ferramentas de inclusão e acessibilidade para deficientes visuais que visitam o Bioparque Pantanal. A partir de agora, graças à parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem (Senai MS), uma maquete do maior aquário de água doce do mundo, impressa em 3D, está disponível no “Espaço Biotátil” do ponto turístico.

Com o toque das mãos, os visitantes poderão explorar ainda mais o local e conhecer os detalhes do empreendimento por meio das texturas e formas da impressão. O servidor público Richard Rannier foi um dos primeiros a conhecer a nova maquete. Ele disse que gostou muito da experiência de conhecer a estrutura do local: “Pude entender com precisão a forma externa da construção”.

Richard também destacou o fato de a equipe trabalhar com alegria e entusiasmo. “É muito bacana encontrar pessoas que trabalham em algo de que gostam”.

A diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, falou sobre a parceria com o Senai MS e o que a maquete representa para o trabalho de inclusão realizado no empreendimento.

“Agradecemos a todos os envolvidos na criação da maquete, que, de certa forma, contribuiu para um Bioparque verdadeiramente para todos. Esse recurso garantirá que todos possam se conectar com a beleza arquitetônica do local, independentemente de suas habilidades visuais”.

Além da maquete em 3D, o “Espaço Biotátil” possibilita que deficientes visuais conheçam, pelo tato, diferentes espécies de animais e elementos que compõem a cenografia dos tanques. O local conta com animais taxidermizados, como piranhas, jacarés e cobras.

O diretor regional do Senai MS, Rodolfo Mangialardo, também destacou a importância da parceria e de poder contribuir com a inclusão, fazendo a diferença na experiência de cada visitante.

“Para nós, é uma oportunidade fantástica fazer parte disso. Quero agradecer a oportunidade de estar junto do Bioparque e do Governo do Estado, fazendo algo simples, mas que faça a diferença durante a visita, garantindo que as pessoas deficientes visuais possam sentir onde estão”.