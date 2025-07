Maracaju define novas obras de pavimentação e drenagem

s obras fazem parte de um conjunto de ações voltadas para a melhoria da infraestrutura / Governo de MS

As intervenções contemplam pavimentação e drenagem em três áreas prioritárias: loteamento Ilha Bela 3, extensão da avenida João Pedro Fernandes e perimetral norte. As obras buscam melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população.

Durante o encontro, o governador destacou a importância da parceria com o município. “Há uma convergência clara entre as necessidades locais e os investimentos estaduais, especialmente na área de infraestrutura. Pavimentação urbana e saneamento básico são fundamentais para garantir qualidade de vida onde já existem moradias”, afirmou Riedel.

O prefeito Marcos Calderan agradeceu o apoio do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa. “Priorizamos as obras junto aos vereadores e temos recebido apoio essencial para viabilizar projetos estruturantes para Maracaju. Isso mostra o comprometimento com o desenvolvimento sustentável da cidade”, disse.

Além das novas obras, o município já recebeu investimentos em áreas como educação, habitação e saneamento. Entre as entregas recentes, estão a revitalização dos Centros de Educação Profissionalizante (CEPE) Simão Rocha e Roberto de Oliveira, além de reformas em escolas estaduais e a instalação de gerador fotovoltaico. A Agehab também construiu 41 unidades habitacionais, enquanto a Sanesul implantou novo sistema de abastecimento de água.

Outras obras em andamento incluem a construção da Praça Central no Distrito de Vista Alegre, alojamentos escolares e implantação de pista de pouso no aeródromo municipal.

A reunião contou com a presença dos deputados federais Beto Pereira e Geraldo Resende, dos deputados estaduais Gerson Claro, Jamilson Name, Mara Caseiro, Zé Teixeira, Márcio Fernandes, Roberto Hashioka, Renato Câmara, Coronel Davi, Pedrossian Neto e do secretário estadual de Infraestrutura, Guilherme Alcântara.