Março: o mês amarelo e lilás para prevenção da saúde das mulheres

O mês de março está começando e, como acontece todo ano, cada mês é dedicado a uma cor que visa chamar a atenção da população para algum problema que afeta a saúde. Neste mês são duas as cores: amarelo e lilás. Chamado de “Março Amarelo e Lilás”, ele será promovido em campanha nacional para alertar a população e, principalmente a feminina, sobre os riscos de endometriose e do câncer de colo de útero. O Pantaneiro entrou nessa campanha e reforça o tema para ajudar nesse alerta.

A campanha “Março Amarelo e Lilás”, vem para debater dois temas e informar que, na grande maioria das vezes, eles podem ser evitados. A Sociedade Brasileira de Endometriose (SBE) esclarece que uma em cada dez mulheres no Brasil, sofre de endometriose e que o problema, apesar de ser crônico, tem cura.

Segundo a SBE, a endometriose é causada quando o endométrio (tecido que reveste o útero por dentro), se implanta nos ovários ou na cavidade abdominal, causando reação inflamatória. De acordo com a entidade, as mulheres afetadas pela endometriose, queixam-se de cólica menstrual, menstruação irregular, dores na relação sexual, dificuldade de engravidar, alterações intestinais e urinárias, inchaço abdominal e fadiga. Segundo os especialistas, o histórico familiar tem grande influência na doença, podendo se manifestar em seguidas gerações.

Endometriose afeta 176 milhões de mulheres no mundo

Dados da Organização Mundial de Saúde, apontam que 176 milhões de mulheres no mundo são afetadas pela endometriose e no Brasil são mais de 7 milhões de vítimas do problema. Já pelo alerta do “Março Lilás”, a Sociedade Brasileira de Radioterapia (SBRT), aponta que o câncer de colo de útero é o terceiro tumor maligno mais frequente entre as mulheres, e a quarta causa de morte desse grupo por câncer no Brasil, atrás do câncer de mama e de colorretal.

Vacina e exame preventivo ajudam a evitar o câncer de colo de útero e HPV

De acordo com especialistas em saúde, a principal forma de prevenção do câncer de colo de útero é a vacina contra o HPV (disponível para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos). A imunização pode prevenir 70% dos cânceres de colo de útero e 90% das verrugas genitais. Além disso, o exame preventivo conhecido como Papanicolau deve ser feito periodicamente por todas as mulheres após o início da vida sexual. Esse exame é capaz de revelar alterações pré-cancerígenas precoces, que sendo tratadas, são curadas na maioria dos casos e não evoluem para o câncer.

A campanha, que é uma ação nacional do Ministério da Saúde, é apoiada por diversos setores da sociedade, mesmo que não estejam diretamente ligados à saúde. O importante é que a conscientização seja feita amplamente para toda a sociedade, na busca de se reduzir as estatísticas das doenças, endometriose e câncer de colo de útero, buscando oferecer uma melhor qualidade vida a todas as mulheres brasileiras.