Acessibilidade

12 de Novembro de 2025 • 19:28

Buscar

Últimas notícias
X
Cidades

Marinha leva serviços itinerantes a Águas do Miranda na sexta-feira

Atendimentos da Agência Fluvial de Porto Murtinho ocorrem na escola municipal

Redação

Publicado em 12/11/2025 às 15:14

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Distrito Águas de Miranda / Ilustrativa

A Agência Fluvial de Porto Murtinho realiza, entre os dias 10 e 14 de novembro, uma série de atendimentos itinerantes no Distrito de Águas do Miranda, em Bonito. Os serviços estão sendo oferecidos na Escola Municipal Prof. Francisco Anísio Corrêa Ferreira, sempre das 14h às 17h.

Durante o período, os moradores poderão solicitar inscrição e renovação de embarcações, transferência de propriedade, comunicado de venda, além de serviços voltados a Arrais Amador e Aquaviários, como emissão de segunda via de documentos e revalidações.

A iniciativa tem o objetivo de aproximar a Marinha do Brasil da comunidade ribeirinha, oferecendo atendimento sem a necessidade de deslocamento até a sede da Agência, em Porto Murtinho.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cidades

Programa Regulariza Bonito oferece descontos para quitar débitos

Cidades

Bonito confirma Réveillon 2026 e mantém atrações em segredo

Cidades

Bonito autoriza instalação de antenas e câmeras de monitoramento em áreas públicas

Bonito amplia acesso a métodos contraceptivos de longa duração

Prefeitura de Bonito abre seleção para vaga de fonoaudiólogo

Novo RG já pode ser emitido em Bonito; saiba como agendar atendimento

Cidades

Ponte na MS-448 é liberada após conclusão de reparos em Miranda

Publicidade

Cidades

Cemitérios de Corumbá abrem das 5h às 18h no feriado de Finados

ÚLTIMAS

Esporte

Nioaque sedia a grande final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Velocross

Prova acontece nos dias 22 e 23 de novembro, na Chácara do Derrete

Tempo

Defesa Civil emite alerta de tempestade para Aquidauana

Aviso do Inmet prevê chuvas intensas, ventos fortes e risco de granizo na região

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo