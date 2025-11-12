Marinha leva serviços itinerantes a Águas do Miranda na sexta-feira

Distrito Águas de Miranda / Ilustrativa

A Agência Fluvial de Porto Murtinho realiza, entre os dias 10 e 14 de novembro, uma série de atendimentos itinerantes no Distrito de Águas do Miranda, em Bonito. Os serviços estão sendo oferecidos na Escola Municipal Prof. Francisco Anísio Corrêa Ferreira, sempre das 14h às 17h.

Durante o período, os moradores poderão solicitar inscrição e renovação de embarcações, transferência de propriedade, comunicado de venda, além de serviços voltados a Arrais Amador e Aquaviários, como emissão de segunda via de documentos e revalidações.

A iniciativa tem o objetivo de aproximar a Marinha do Brasil da comunidade ribeirinha, oferecendo atendimento sem a necessidade de deslocamento até a sede da Agência, em Porto Murtinho.

