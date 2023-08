Massa de ar seco continua em Aquidauana e tem piora nesta quinta-feira

Céu aberto em Aquidauana

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta quinta-feira,10, é de continuidade da massa de ar seco, com sol e variação de nebulosidade em grande parte de Aquidauana, mas há probabilidade de o tempo ter uma queda maior na umidade e a temperatura ficarem mais elevada.

Aquidauana terá variação entre 22°C e 38°C uma das temperaturas mais altas do município esse ano.

No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 23°C e atinge os 38°C ao longo do dia. No norte, Coxim com mínima de 21°C e máxima de 38°C, Camapuã varia entre 20°C e 36°C. No Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba registram 18°C pela manhã e 35°C de tarde.