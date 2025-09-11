Acessibilidade

11 de Setembro de 2025 • 16:18

Mato Grosso do Sul está em alerta devido à baixa umidade do ar, segundo Inmet

O estado está coberto por um alerta laranja, que indica perigo devido à umidade relativa variando entre 20% e 12%, índice considerado crítico pela Organização Mundial da Saúde

Redação

Publicado em 11/09/2025 às 16:14

João Éric, O Pantaneiro

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para baixa umidade do ar nesta quinta-feira (11), e o Mato Grosso do Sul está incluído entre as áreas em risco, com potencial para problemas à saúde e ao meio ambiente.

O estado está coberto por um alerta laranja, que indica perigo devido à umidade relativa variando entre 20% e 12%, índice considerado crítico pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A situação deve se manter ao longo da tarde, das 13h às 18h, período mais seco e quente do dia.

Alerta Laranja: riscos à saúde e ao meio ambiente

Conforme oInmet, o alerta laranja atinge, além de Mato Grosso do Sul, os estados de Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia e também parte das regiões já abrangidas por alerta vermelho, como Goiás, Minas Gerais, São Paulo e o Distrito Federal.

No total, mais de 1.600 municípios brasileiros estão incluídos nesta área de atenção. Entre os principais riscos estão:

Aumento significativo dos focos de queimadas e incêndios florestais;

Problemas respiratórios e doenças pulmonares;

Ressecamento da pele, dos olhos e das mucosas;

Dor de cabeça e sensação de mal-estar.

Alerta vermelho para regiões vizinhas

Enquanto Mato Grosso do Sul enfrenta o alerta laranja, regiões próximas como o Distrito Federal, partes de Goiás, Minas Gerais e São Paulo foram incluídas no aviso vermelho, o mais grave na escala do Inmet. Nessas áreas, a umidade do ar pode ficar abaixo de 12%, o que representa grande perigo à saúde da população e ao meio ambiente.

Cuidados recomendados

O Inmet reforça que a população adote medidas preventivas durante esse período de seca intensa. As principais orientações são:

Hidratação constante: beba bastante água, mesmo sem sentir sede;

Evite atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h;

Use umidificadores de ar ou toalhas molhadas em casa;

Hidrate a pele com cremes e evite banhos muito quentes;

Não consuma bebidas diuréticas como café, refrigerantes com cafeína e álcool;

Mantenha-se em ambientes arejados, com ventilação natural.

Situação no Mato Grosso do Sul

Municípios como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã devem registrar os menores índices de umidade do ar nesta quinta-feira. As autoridades estaduais e municipais já estão em alerta, e a população deve seguir as recomendações para evitar problemas de saúde, especialmente entre idosos, crianças e pessoas com doenças respiratória.

