Mato Grosso do Sul está em alerta devido à baixa umidade do ar, segundo Inmet

O estado está coberto por um alerta laranja, que indica perigo devido à umidade relativa variando entre 20% e 12%, índice considerado crítico pela Organização Mundial da Saúde
João Éric, O Pantaneiro
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para baixa umidade do ar nesta quinta-feira (11), e o Mato Grosso do Sul está incluído entre as áreas em risco, com potencial para problemas à saúde e ao meio ambiente.
O estado está coberto por um alerta laranja, que indica perigo devido à umidade relativa variando entre 20% e 12%, índice considerado crítico pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A situação deve se manter ao longo da tarde, das 13h às 18h, período mais seco e quente do dia.
Alerta Laranja: riscos à saúde e ao meio ambiente
Conforme oInmet, o alerta laranja atinge, além de Mato Grosso do Sul, os estados de Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia e também parte das regiões já abrangidas por alerta vermelho, como Goiás, Minas Gerais, São Paulo e o Distrito Federal.
No total, mais de 1.600 municípios brasileiros estão incluídos nesta área de atenção. Entre os principais riscos estão:
Aumento significativo dos focos de queimadas e incêndios florestais;
Problemas respiratórios e doenças pulmonares;
Ressecamento da pele, dos olhos e das mucosas;
Dor de cabeça e sensação de mal-estar.
Alerta vermelho para regiões vizinhas
Enquanto Mato Grosso do Sul enfrenta o alerta laranja, regiões próximas como o Distrito Federal, partes de Goiás, Minas Gerais e São Paulo foram incluídas no aviso vermelho, o mais grave na escala do Inmet. Nessas áreas, a umidade do ar pode ficar abaixo de 12%, o que representa grande perigo à saúde da população e ao meio ambiente.
Cuidados recomendados
O Inmet reforça que a população adote medidas preventivas durante esse período de seca intensa. As principais orientações são:
Hidratação constante: beba bastante água, mesmo sem sentir sede;
Evite atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h;
Use umidificadores de ar ou toalhas molhadas em casa;
Hidrate a pele com cremes e evite banhos muito quentes;
Não consuma bebidas diuréticas como café, refrigerantes com cafeína e álcool;
Mantenha-se em ambientes arejados, com ventilação natural.
Situação no Mato Grosso do Sul
Municípios como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã devem registrar os menores índices de umidade do ar nesta quinta-feira. As autoridades estaduais e municipais já estão em alerta, e a população deve seguir as recomendações para evitar problemas de saúde, especialmente entre idosos, crianças e pessoas com doenças respiratória.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Ações
A programação inclui palestras, intervenções artísticas e simulações de embriaguez ao volante
Saúde
Meta é alcançar cerca de 7 milhões de jovens de 15 a 19 anos
Convite
Encontro será na Assomasul nesta quinta-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS