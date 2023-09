Mato Grosso do Sul tem 13 cidades com calor que ultrapassa 40°C

Sol e calor em Porto Murtinho / Edemir Rodrigues/Gov MS

Altas temperaturas e baixa umidade do ar. Esse é o cenário observado no Estado pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), nesta segunda-feira (25). O calor, aliado a baixa umidade do ar (Rio Brilhante registrou 9%), reforça a necessidade de cuidados com a saúde.

A temperatura mais elevada foi registrada em Porto Murtinho, com 42,9°C, mas outras 13 localidades também tiveram os termômetros ultrapassando 40°C: Água Clara (41,6°C), Angélica (40,3°C), Bataguassu (40,3ºC), Caarapó (40,2°C), Corumbá (40,9°C), Coxim (40,0°C), Fátima do Sul (40,5°C), Itaporã (40,4°C), Nhecolândia (distrito de Corumbá, com 40,2°C), Nova Andradina (40,2°C), Rio Brilhante (40,4°C), Santa Rita do Pardo (40°C) e Três Lagoas (42°C).

Cuidados a serem tomados

Para enfrentar a onda de calor, é importante seguir uma série de recomendações: