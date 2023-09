Mato Grosso do Sul terá representante na ultramaratona de 250 km em Santa Catarina

Fundesporte/ Divulgação

Mato Grosso do Sul será representado na Uphill Ronin 250k, ultramaratona de quatro dias que vai passar pelas serras mais desafiadoras do Brasil: a Serra do Corvo Branco e a do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Entre os brasileiros na prova, Christiane Novaes carregará o nome do Estado, com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). A competição acontece de 14 a 17 de setembro.

Até 2018, a atleta fazia maratonas de, no máximo, 42 quilômetros, mas no ano seguinte começou a se preparar para trajetos maiores. O primeiro de longa distância foi o tradicional percurso de 75 quilômetros do revezamento Bertioga-Maresias, em São Paulo. Christiane será a única mulher sul-mato-grossense na prova de longa distância e uma das sete no geral, entre 47 brasileiros convidados.

“Representar o Estado numa prova dessa é uma responsabilidade, uma emoção. Um privilégio muito grande, na verdade. É uma distância que ainda não percorri e num formato que ainda não fiz, com quatro dias de prova. Até hoje só participei de corridas com começo e fim no mesmo dia”, destaca a maratonista de 45 anos, que considera a prova um desafio pessoal em sua trajetória esportiva.

Para se preparar para competição, seu treinador organizou treinos diários, variando os estímulos passados em relação à velocidade e distância. Cercada pela Mata Atlântica, Christiane terá pela frente subidas íngremes e trechos sinuosos. “Nas últimas semanas, ele colocava intervalos de descanso de um treino para o outro. A ideia foi gerar o estímulo do corpo para que a recuperação muscular seja mais eficiente entre uma sessão de treino e outra, além de treinos de fortalecimento e montagem de bicicleta em subida, encaixados durante a semana também”, relata a atleta.

A largada será nesta quinta-feira (14), às 7 horas da manhã (horário de MS), do mirante da Serra do Rio do Rastro, que fica no município de Lauro Müller, a mais de 1.400 metros de altitude. Os percursos diários serão: 73 km (quinta-feira), 72 km (sexta-feira), 72 km (sábado) e 42,195 km (domingo).