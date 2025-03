Mau tempo suspende desfile das escolas de samba em CorumbÃ¡

Chuva interrompeu festa / Clóvis Neto/PMC

O desfile das escolas de samba de Corumbá, previsto para ocorrer no domingo, 2 de março, foi cancelado devido às fortes chuvas que atingiram a cidade. A decisão, tomada em conjunto pela LIESCO (Liga das Escolas de Samba) e a Fundação da Cultura, foi motivada pelos danos causados pelas precipitações, que afetaram as alegorias e fantasias das agremiações, além das condições meteorológicas desfavoráveis.

A chuva intensa que caiu sobre Corumbá no domingo comprometeu a segurança e a logística do evento, forçando a suspensão das apresentações. Na tarde do mesmo dia, os prejuízos materiais ficaram evidentes, com partes das fantasias e carros alegóricos sendo danificados. Para definir os próximos passos, uma reunião entre a organização do evento e a Liga das Escolas de Samba será realizada nesta segunda-feira, 3 de março, para decidir como será a reposição das apresentações que estavam programadas para o domingo.

Apesar do cancelamento das apresentações das escolas de samba, o sábado, 1º, e a madrugada de domingo foram marcados pelo desfile dos blocos carnavalescos na Passarela do Samba Corumbaense. Ao todo, 11 agremiações filiadas à LIBLOCC (Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá) deram início às festividades com muito samba e folia.

O bloco Águia da Vila abriu o desfile, exaltando São Jorge com o enredo "A Águia da Vila exalta: Salve Jorge, Protetor da Vila e do Povo", e levou 800 componentes às ruas. O Afro Samba Reggae também fez uma grande apresentação, celebrando os 30 anos de carnaval e homenageando a Família Ribas com o enredo "O Grande Canta à Família Ribas".

O tradicional bloco Flor de Abacate, com 59 anos de história, fez uma linda homenagem a Nelson Seror Mirhan, autor da famosa melodia "Plantei, reguei, colhi", e levou 900 foliões para o desfile. Outro destaque foi o bloco Os Intocáveis, que trouxe o enredo "Ibejada", destacando a energia infantil com alegorias coloridas e alegres. Já o Oliveira Somos Nós apresentou "A Tropa do Oliveira Vai Passar – Comitiva Pantaneira", celebrando as tradições culturais do Pantanal com 1.000 componentes.

A festa também contou com os desfiles de outros blocos, como o Bola Preta, que explorou a temática de heróis e vilões dos desenhos animados, e o Nação Zumbi, atual campeão do carnaval, que homenageou a educadora Morocha Calábria com o enredo "Do manto de Nossa Senhora Aparecida às águas das cachoeiras de Oxum, surge a educadora Morocha Calábria", reunindo 1.200 integrantes.

O bloco Arthur Marinho abordou a importância da educação com o tema "Quem não cuida da criança, vai se ver com o Bloco Arthur Marinho", e o Clube dos Sem, em seu 35º aniversário, relembrou a trajetória carnavalesca com o enredo "Vamos recordar pegar carona no Expresso Pantanal". O Vitória Régia também prestou homenagem ao saudoso Rei Momo Renan Júnior Oliveira de Paula, e o Praia, Bola e Cerveja, vice-campeão do ano anterior, celebrou a história do ex-jogador de futebol Cláudio Mineiro.

O Carnaval de Corumbá 2025, sob o tema "No Coração do Pantanal, Alegria é Tradição", é uma realização da Prefeitura Municipal de Corumbá, com o apoio da Fundação de Cultura de Corumbá e parceria com o Governo do Estado, por meio da SETESCC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da FCMS (Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul). A suspensão das apresentações das escolas de samba não impede, no entanto, que a cidade continue vibrando com a energia do carnaval, com novas definições para os desfiles que ocorrerão em breve.

